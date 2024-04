Calcio | il Milan batte il Lecce 3-0

(Di sabato 6 aprile 2024) 17.00 Ilsbriga la pratica(3-0) e si prepara al meglio per la sfida europeo con la Roma (andata giovedì al Meazza). La gara con i salentini si sblocca presto: al 9' Pulisic fulmina Falcone con un sinistro dal limite. Il raddoppio arriva al 20': Giroud spizza di testa un corner insidioso (20'), gara praticamente conclusa anche perchè ilsi ritrova in dieci a fine primo tempo per il rosso a Krstovic. Ildunque gioca una ripresa sul velluto e ottiene anche il tris con Leao al 57'.

Viktor Gyokeres rimane un obiettivo di mercato del Milan . Ma lo Sporting Lisbona avrebbe chiesto una cifra folle per cedere l’attaccante Viktor Gyokeres è uno dei nomi calci per l’attacco del Milan ... (dailymilan)

Il Milan dilaga contro il Lecce, finisce 3-0 a San Siro: salentini in dieci per metà partita - Il Milan non si ferma più e consolida ulteriormente la seconda posizione in classifica. Grande prova offerta dagli uomini di Pioli che dilagano 3-0 contro il Lecce a San Siro. Salentini in dieci per ...fanpage

HIGHLIGHTS | Troppo Milan per il Lecce: 3-0 e bufera in tribuna - è stato Olivier Giroud su colpo di testa in occasione del corner ben calciato da Adli. Lecce che ha provato in tutti i modi di rimanere in partita, sfruttando soprattutto gli spazi concessi dal Milan ...calciomercato

Il Milan vince, Loftus Cheek si allena - Il giocatore inglese, assente nella sfida con il Lecce per via di una squalifica, non perde l'occasione di allenarsi in questo sabato. (da rlc Instagram) ...corrieredellosport