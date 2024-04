Calcio | i ragazzi guidati da mister grassi stanno dominando il girone di merito della rassegna under 16 San Marco Avenza da record | centrata la ventitreesima vittoria consecutiva

(Di sabato 6 aprile 2024) E’ arrivata all’incredibile traguardo delle 23 vittorie consecutive la formazione16Sanche a ridossoPasqua si è aggiudicata anche il match disputato a Valle di Ottavo. I rossoblù dell’annata 2008,in modo impeccabile dal tecnico Gianluca, si sono imposti per 5 a 1 sui pari età lucchesi scatenandosi dopo l’iniziale svantaggio con i gol Pon (doppietta), Buscaino, Liberati e Giglioli. La San, già vincitrice del propriointerprovinciale, staanche l’attuale raggruppamento ditra le province di Massa Carrara e Lucca con 30 punti all’attivo seguita a distanza dall’Atletico Lucca (27) e dal Seravezza (26). Nelle tre giornate che ...

