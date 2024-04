Calcio femminile | Italia con la mentalità giusta contro Olanda | vittoria importante per la qualificazioni agli Europei 2025

(Di sabato 6 aprile 2024) Ci si chiedeva checi sarebbe stata nella prima partita delledi. In un format che riserverà l’accesso diretto alle prime due di ciascun girone, se non si vorrà passare dalle “Forche caudine” degli spareggi, ogni punto ha un peso specifico rilevante ed ecco che l’affermazione di ieri al ‘San Vito-Gigi Marulla’ di Cosenzal’, principale favorita per il primato del raggruppamento, è molto significativa. Davantioltre 4000 spettatori le ragazze allenate da Andrea Soncin hanno confermato quanto di buono si era notato nel corso della Nations League, citando il pareggio in Svezia, con le scandinave a impattare a pochissimo dalla conclusione, e la ...

