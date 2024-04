CALCIO DILETTANTI Vecchiazzano pronto a festeggiare il salto in Prima

(Di sabato 6 aprile 2024) Ripartono dopo la sosta pasquale i campionati di Seconda e Terza Categoria. Ecco il programma delle squadre forlivesi. Seconda Categoria. Domani, ore 15, il 23° turno. Nel girone N il(60), capolista, èla promozione in casa col Casalborsetti (32). Altre partite: Deportivo Roncadello (21)- Porto Fuori (24), Fiumanese (40)-Real Cava (29), Valmontone Castrocaro (22)- Marina (52). Nel girone O il Collinello (48) ospita il Pioppa/Gattolino (29) per continuare la rincorsa alla capolista Punta Marina (51); altra gara S. Colombano Italtex (32)- Real Montefeltro (24). Terza Categoria. Girone A Forlì-Cesena, 24ª giornata, oggi alle 15: Bagnolo (46)- Predappio (22), Union Sammartinese (31)-Panighina (31), Sporting Valbidente (28)-Vallesavio (15), Bertinoro (35)-Alfero (49), Real Meldola (27)-ArtusiAnna (23), ...

