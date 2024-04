Calcio Dilettanti | si riparte per il rush finale

(Di sabato 6 aprile 2024) Pisa 6 aprile 2024 – Dopo la pausa pasquale si torna in campo per ildei campionati. Tante le pisane in lotta per i rispettivi obbiettivi. In Promozione l’Urbino Taccola gioca in trasferta a Grosseto contro la formazione locale dell’Invicta Sauro (si gioca al ‘Frida Bottinelli Brogelli’ alle ore 15.30). Pisani sesti, maremmani noni con due punti in meno. In Prima Categoria la capolista San Giuliano, già campione e promossa in Promozione ospita al comunale ‘Bui’ la Pecciolese (ore 15.30). Nerazzurri quarti con trentanove punti insieme alla Sanromanese. Il Calci attende il Montenero al Comunale di Via Tevere (ore 15.30). Calcesani settimi con trentasei punti, livornesi terzultimi con ventitre insieme a La Cella. E proprio quest’ultima ha uno scontro diretto fondamentale al ‘Betti’ fra le mura amiche dove aspetta la ...

