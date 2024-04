Calcio a 5 serie C Oleodinamica Forlivese | ultima giornata in casa

(Di sabato 6 aprile 2024)C1.di campionato senza problemi per l’. Dopo aver centrato la salvezza nel turno pre-pasquale, il quintetto di Filippo Mingozzi ospita oggi a San Martino in Strada, alle 15 al PalaMarabini, il Baraccaluga Piacenza. Le altre gare: Montale Rangone Modena-Rimini, Rossoblù Imolese-Villafontana Medicina, Aposa Bologna-X Martiri Ferrara, Mernap Faenza-Equipo Crevalcore e DueG Parma-Sassuolo. Classifica: Mernap Faenza 53; Villafontana Medicina 48; Sassuolo 40; X Martiri Ferrara 37; Equipo Crevalcore 32, Forlì29; Baraccaluga Piacenza 26; Aposa Bologna 24; DueG Parma 22; Rossoblù Imolese 19; Montale Rangone Modena 18; Rimini 9. f. p.

