Calcio a 5 serie A2 Per i Falchetti già salvi c’è l’insidia Bulldog Ma ora sognano i playoff

(Di sabato 6 aprile 2024) Si giocano allo stesso orario (fischio d’inizio alle ore 16) le partite delle ultime due giornate dellaA2 di futsal e nel girone B il Russi ospita al PalaValli il Buldog Lucrezia. I, hanno già compiuto un’impresa, ottenendo con largo anticipo la salvezza e orama devono recuperare 5 punti al Potenza Picena che oggi riposa e, nell’ultimo turno ospita Reggio Emilia, seconda forza del campionato e decisa a mantenere il vantaggio sul Bologna, terzo. Il Russi, oltre a sperare in una sconfitta dei rivali, deve ancora vincere sempre, oggi e fra una settimana in casa dell’History Roma, praticamente salva. ProgrammaA2, girone B (21ª giornata, ore 16): R. Fabrica-Prato, Dozzese-H. Roma, R. Emilia-Grosseto, Ternana-Bfc, Russi-Buldog. Riposa: P. Picena. Classifica: Ternana ...

