Cala il sipario sul festival dell’Italiano

(Di sabato 6 aprile 2024) Si conclude oggi, con gli ultimi appuntamenti in programma, la settima edizione di ‘Parole in cammino:e delle lingue d’Italia’. In attesa di ripartire la settimana prossima a Firenze, da giovedì 11 a sabato 13, la parte senese della manifestazione, che si è aperta giovedì, si svolgerà oggi pomeriggio nella sala Sant’Ansano del Santa Maria. Alle 15.30 è in programma un incontro a cura del Comitato di Siena della Società Dante Alighieri, con Filomena Cataldo e Johnny L. Bertolio a parlare sul tema ‘La parità di genere nell’insegnamentocome lingua straniera o lingua seconda’ con Luca Bonomi. Alle 16.30 la parola passerà a Giulio Ancilli, Simone Marradi, Giovanna Poma e Paolo Ridolfi che interverranno sul tema ‘Intelligenza artificiale ed evoluzione culturale’, con la conduzione di Roberto Rosa. ...

Chiuso per Infiltrazioni . Il teatro Sociale Delia Cajelli costretto a chiudere per i problemi che sono stati rilevati al tetto . Decisione necessaria presa per motivi di sicurezza, grande è ...

