Cagliari-Atalanta | Serie A | streaming | probabili formazioni | pronostici

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 6 aprile 2024)è una partita della trentunesima giornata diA e si gioca domenica alle 18:00:, diretta tv,. L’ultima settimana l’l’ha trascorsa sulle montagne russe. Sabato scorso il rotondo successo ottenuto a Napoli nello scontro diretto per l’Europa con gli azzurri, strapazzati 3-0 (Miranchuk, Scamacca e Koopmeiners) e forse estromessi definitivamente dalla lotta per la Champions League. Scamacca – IlVeggente.it (Lapresse)Mercoledì invece la brutta prestazione di Firenze nella semifinale d’andata di Coppa Italia, persa 1-0 (decisivo l’eurogol del viola Mandragora): sconfitta che non pregiudica la qualificazione ma che costringerà la Dea ad una non semplice rimonta nella gara di ritorno a ...