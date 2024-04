Cagliari-Atalanta | le probabili formazioni | dove vederla in tv e streaming

(Di sabato 6 aprile 2024)è una partita che per entrambe le squadre vale molto: i padroni di casa sono infatti a caccia di punti per la salvezza, con...

Zingonia. L’ Atalanta ritrova Charles De Ketelaere. Come previsto, c’è anche il belga nell’elenco dei convocati per la trasferta di Cagliari , partita che si disputerà domenica (7 aprile) alle ... (bergamonews)

Il Cagliari va a caccia di punti salvezza contro l'Atalanta. Ranieri sfida Gasperini per allungare rispetto ai soli due punti di vantaggio sul terzultimo posto. La Dea però non può lasciare strada ... (today)

Cagliari-Atalanta, i convocati di Gasperini - Sono 23 i calciatori convocati dal tecnico dell’ Atalanta Gian Piero Gasperini per Cagliari-Atalanta, partita del campionato di Serie A in calendario domani con fischio d’inizio fissato per le 18 in ...calciocasteddu

Cagliari-Atalanta, probabili formazioni e dove vederla - L'Atalanta si trova al sesto posto in classifica, esattamente in mezzo a Roma e Lazio. I bergamaschi non pareggiano una sfida di Serie A contro il Cagliari dal 20 gennaio 2013, quando terminò 1-1. Da ...sportpaper

I 25 convocati rossoblù per Cagliari-Atalanta. Ancora out Petagna, Pavoletti e Mancosu - Qualche acciacco, ma il Cagliari anti-Atalanta dovrà rinunciare solo a Petagna, Pavoletti e Mancosu, con tempi di recupero differenti. Per il resto, Ranieri ha a disposizione tutta la rosa e ha convoc ...unionesarda