Buttafuoco | così le guerre riscrivono il mito di Antigone

(Di sabato 6 aprile 2024) Il morto insegna a piangere ma la legge è legge. E un traditore non ha diritto alla tomba. Ecco la storia dima ecco anche la nostra giornata: i missili cancellano tre ragazzi. Proprio come con gli insetti fa lo scacciamosche. Dei disperati, atterriti, accorrono per recuperarne i resti ma ecco - da chissà dove, ancora con una botta al tasto della consolle di lancio, parte un altro razzo e anche quei soccorritori restano spiaccicati sul terreno. Insepolti. Sono infatti dei niente - inumani - indegni di avere una tomba. Il morto non insegna più a piangere, il decreto che salda la città alla vita proibisce la sepoltura del nemico- eccoche chiede una tomba per il fratello Polinice, ecco qual è la storia - e quella cronaca antica tutta di carcasse sparse tra le mura si replica coi cadaveri, quelli di oggi, presenti in ogni notiziario. ...