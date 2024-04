Burioni ricorda la prof di lettere del ginnasio | “L’ambizione di noi che insegniamo è lasciare agli allievi qualcosa che duri | andare oltre la morte”

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di sabato 6 aprile 2024) Il virologo Roberto, docente all’Università San Raffaele di Milano,sui social con gratitudine la sua insegnante di italiano, latino, storia, greco del, scomparsa in questi giorni. "L'arrivo alfu uno choc. Poche donne mi hanno fatto soffrire come laessoressa Pedinotti, ma poche donne mi hanno dato tanto quanto mi ha dato lei in quei due terribili anni" scrive il medico. L'articolo .