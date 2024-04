Bufera su Armani | Sotto il minimo etico | cosa dicono le carte dell' inchiesta

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 6 aprile 2024)giudiziaria e ombre di sfruttamento di lavoro nero cinese sulla principale controllata operativa di Giorgio, uno dei più noti stilisti e imprenditori del Paese. Ieri infatti con una misura simile a quella adottata mesi fa per la Alviero Martini, un altro marchioa moda e lasciando facilmente prevedere che ne seguiranno altri a breve, la Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano con un decreto di 31 pagine e a seguito di un'dei pubblici ministeri Paolo Storari e Luisa Baima Bollone e dei carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro ha disposto l'amministrazione giudiziaria per un anno per la GiorgioOperations (GAO) spa. E' la società controllata dalla Giorgiospa con 1.212 addetti e un fatturato di oltre 900 milioni di euro che si ...