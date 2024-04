Budapest | migliaia in piazza | via Orban

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 6 aprile 2024) 18.30 Decine didi persone hanno manifestato ainKossuth, davanti al Parlamento, rispondendo all' appello di Peter Magyar, astro nascente dell'opposizione democratica,e chiedendo le dimissioni del premier. "rimetta il potere al popolo. Ungheresi, in piedi. Non abbiate paura", lo slogan della "marcia nazionale" che ha sancito la discesa in campo di Magyar che ha annunciato la fondazione di un movimento denominato "Sia tu il cambiamento", e di un partito che sarà in lizza per le Europee di giugno.