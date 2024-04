Budapest attacca Salis | | Non è un’eroina Le parole di Raimo in tv | verifica del ministero

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 6 aprile 2024) Stavolta è arrivato di prima mattina, ma non è certo il primo attacco dell’Ungheria a Ilaria(foto) e alla sua famiglia. Il post pubblicato su X alle 7.44 da Zoltan Kovacs, portavoce del governo di Viktor Orban, vorrebbe essere una difesa "della reputazione e dell’integrità" della magistratura magiara, ma è di fatto l’ennesimo intervento istituzionale nel processo che vede coinvolta la 39enne attivista italiana: "Ilarianon èscrive Kovacs. Lei e i suoi ‘compagni’ sono venuti in Ungheria e hanno commesso aggressioni barbare e premeditate contro cittadini ungheresi: questi sono i fatti. Tutto il resto è una mera invenzione politica e noi difenderemo la reputazione e l’integrità della nostra magistratura, non importa quanto forte la sinistra gridi al lupo". Kovacs aggiunge inoltre un video in cui ...