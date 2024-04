Brutale aggressione in ospedale | infermiere spinte e buttate a terra Una ha perso i sensi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 6 aprile 2024) La Spezia, 6 aprile 2024 –nel pronto soccorso dell’Sant’Andrea alla Spezia. Duesono state ferite da un uomo che si trovava nella sala d’aspetto della struttura. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo – in attesa di essere visitato – avrebbe cominciato a dare in escandescenze contro una parente che lo aveva accompagnato. Ad assistere alla scena, oltre ad alcunene, anche due, che non hanno esitato a intervenire per cercare di riportare la tranquillità. Ma l’uomo avrebbe reagito violentemente, scaraventando aun’operatrice e schiaffeggiandone un’altra. Le forze dell’ordine hanno poi ristabilito la calma. Una, nella caduta aha subito un forte trauma cranico: dopo essere ...