Brindisi | il sindaco | «Città candidata capitale della Cultura nel 2027 Omaggio a Mimmo Mennitti»

Un Incendio è divampato nel centro commerciale Kasawika a Carovigno , in provincia di Brindisi. Le fiamme hanno creato una densa nube di fumo nero (notizie.virgilio)

Un vasto incendio è divampato nel pomeriggio nel centro commerciale Kasawika a Carovigno, in provincia di Brindisi, in via Santa Sabina. Le fiamme, a quanto si è appreso, hanno distrutto un gran ... (ilfattoquotidiano)