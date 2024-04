Break dance | tre B-Girl azzurre tra le 40 partecipanti alle Olympic Qualifier Series!

(Di sabato 6 aprile 2024) La WorldSport Federation, federazione mondiale di danza sportiva, sotto la cui egida rientra la, ha rilasciato la lista definitiva degli atleti che avranno diritto a prendere parte, manifestazione che metterà in palio 7 pass per genere per i Giochi di Parigi 2024. Saranno 40 B-Boys ed altrettante B-s a contendersi le ultime carte olimpiche: a definire la classifica dellesaranno le due tappe in programma, previste dal 16 al 19 maggio a Shanghai, in Cina, e dal 20 al 23 giugno a Budapest, in Ungheria. L’Italia al momento non ha atleti qualificatiOlimpiadi e purtroppo nel settore maschile non ci saranno ...

L’ultima chiamata per Parigi 2024 per quattro discipline, ovvero arrampicata sportiva, break dance , skateboard e BMX freestyle, passerà per le Olympic Qualifier Series , che si svolgeranno in due ... (oasport)

