Boxe | l’infermiera Pamela Malvina conquista il titolo europeo | “Un sogno diventato realtà grazie alla palestra popolare”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 6 aprile 2024) Dal. IldiNoutcho Sawa sabato sera èdi fronte alle 2400 persone del Pala Dozza di Bologna. La pugile che lavora come infermiera all’ospedale Maggiore ha sconfitto la britannica Jordan Barker Porterndo la cintura Ebu Silver. Una vittoria ai punti dopo dieci round. Sugli spalti c’erano i compagni e le compagne dellaBolognina, le famiglie che occupano le case e gli attivisti della Piattaforma di Intervento Sociale. “Questa vittoria è dedicata a loro – ha detto la pugile al termine del match – non ho parole per descrivere quello che è successo. ...