Boscaglia con un Saco in più nel motore Il maliano pronto a giocare a Pontedera

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 6 aprile 2024) E’ già vigilia di-Ancona: quattro partite alla fine della stagione regolare, quattro occasioni per l’Ancona per raccogliere punti pesanti per la salvezza diretta, a cominciare proprio da domani. Con il consueto sostegno del proprio pubblico – erano circa 150 i biglietti venduti in prevendita ieri pomeriggio, non tantissimi, considerato l’impegno domenicale alle 14, ma la prevendita sarà attiva fino alle 19 di oggi – la squadra di misteraffronterà una delle formazioni che finora hanno maggiormente brillato nel girone, pur con un budget limitato – tra i più bassi del girone insieme a Sestri e Recanatese – e che sfruttano il minutaggio dei giovani. Il tecnico di Gela, che dovrà fare a meno di Cioffi e Prezioso, out per squalifica, ma che ritroverà Clemente, sembra propenso a non toccare il modulo che ha opposto alla Spal, quel 3-5-2 ...