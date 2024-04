Borseggiatrice incinta pestata in metro a Roma | punita per avere portato un bottino troppo magro

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di sabato 6 aprile 2024) Picchiata per nonrubato abbastanza denaro. Ci sarebbe questo, secondo un articolo del Corriere della Sera, dietro la brutale aggressione ad una donna sulla banchina della stazione Termini ripresa in un video pubblicato dalla pagina Instagram di Welcome to Favelas. L’aggredita sarebbe unada chi l’ha sfrutta perun. Inizialmente...