Borgetto Esplode la moka mentre prepara il caffè | morta Lucia Taormina

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di sabato 6 aprile 2024)va ilcon laquando un’esplosione l’ha travolta., ex insegnante di 66 anni, ènel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Villa Sofia a Palermo. L’esplosione improvvisa della caffettiera ha travolto, ritrovata priva di sensi sul pavimento della cucina dal marito.è stata a lungo insegnante all’istituto comprensivo Privitera Polizzi, era andata in pensione due anni fa. L’incidente domestico è avvenuto nella sua casa a. Subito dopo l’esplosioneè stata ricoverata in terapia intensiva a causa delle ferite. Arrivata in ospedale in condizioni disperate, èil ...