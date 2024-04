Bonus mamme docenti | dirigenti e ATA | domande entro l’8 aprile per esonero contributivo fino a 3 000 euro

(Di sabato 6 aprile 2024) L', detto anchea 3.000, previsto dalla legge di bilancio 2024 per le lavoratrici madri, spetta anche al personale della scuola. Le istruzioni su come presentare domandal'8sono state fornite con nota ministeriale del 26 marzo. L'articolo .

La recente circolare Ministeriale n. 0002244 del 26 marzo 2024, che annuncia l’introduzione di misure di sostegno significative per le lavoratrici madri nel settore educativo, meglio conosciute come ... (orizzontescuola)

Bonus per le mamme lavoratrici , c’è tempo fino all’8 aprile per richiedere all’Inps l’esonero della contribuzione previdenziale, fino a un massimo di 3000 euro all’anno. Per l’anno in corso e il ... (thesocialpost)

Bonus mamme . L?esonero della contribuzione previdenziale, fino a un massimo di 3000 euro annui, per le lavoratrici madri è operativo. Ma l'accesso non è... (ilmessaggero)

