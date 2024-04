Ieri, lunedì 1 aprile, sono terminati gli effetti dei contributi straordinari previsti dalla Legge di Bilancio 2024 che consentivano agli utenti domestici e non domestici in condizioni ... (zon)

Il panorama dell’energia elettrica in Italia sta per subire una svolta decisiva con la fine del mercato tutelato , prevista per il primo luglio. Gli utenti domestici, ad eccezione di quelli ... (ildifforme)

Il bonus bollette non è più quello di prima. Dal mese di aprile 2024 e fino alla fine dell'anno in corso, le bollette della luce per i beneficiari del bonus sociale saranno un po' più care di ... (today)

Bollette luce, come rientrare nella Maggior tutela entro il 30 giugno: le istruzioni e il motore di ricerca di Arera - Per le Bollette della luce c'è la possibilità di richiedere il rientro in Maggior Tutela. Si può fare grazie al motore di ricerca sul sito Arera: basta inserire il nome del Comune e si ha la fornitura ...ilmessaggero

Impianto fotovoltaico, quanto si risparmia in un anno Ecco la risposta che sorprende tutti - Per moltissimi l’impianto fotovoltaico, ossia la forma di sistema che permette di catturare attraverso tra le altre cose, i famosi “pannelli solari” energia da convertire in effettivamente in una riso ...iltarantino

Bollette e rientro in tutela: le istruzioni dell’Arera per fare chiarezza - Arriva il motore di ricerca per Bollette luce e rientro in tutela. Lo strumento presente sul sito di Arera richiede di inserire il nome del Comune dove si risiede, quindi dove si ha la fornitura ...ilgiornale