Berrettini torna a riassaporare il gusto di una finale! Batte Navone in rimonta e si giocherà il titolo a Marrakech

(Di sabato 6 aprile 2024) Volli, sempre volli, fortissimamente volli. Matteoa disputare unaATP a distanza di un anno e mezzo, dal torneo di Napoli di ottobre 2022, ma questa volta l’ultimo atto diè di undolcissimo. L’argentino Mariano, finalista a Rio de Janeiro, si arrende con il punteggio di 6-7 6-3 6-2 dopo due ore e quarantacinque minuti ed andrà a disputare la tredicesimadella sua carriera contro lo spagnolo Roberto Carballes Baena domani. E soprattutto, rientrando in top 100 mondiale. Matteo inizia bene la sua partita, con due turni al servizio abbastanza tranquilli e due possibilità per poter brekkare il suo dirimpettaio, apparendo però un pochino impreciso al momento di dare lo strappo. Però nel quinto gioco arriva un momento di ...

