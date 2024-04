Berrettini sta tornando Rimonta Navone 2-1 e vola in finale a Marrakech

(Di sabato 6 aprile 2024) AGI - Dopo un anno e mezzo, Matteotornerà a giocare unanel circuito. Nell'ultimo atto del "Grand Prix Hassan II", Atp 250 da 579.320 euro che si sta avviando alle battute conclusive sulla terra rossa di, in Marocco, a sfidare il campione uscente Roberto Carballes Baena sarà infatti il 27enne romano., numero 135 Atp e in tabellone con il ranking protetto, ha avuto la meglio sull'argentino Mariano, numero 60 del mondo e settima testa di serie, per 6-7(4) 6-3 6-2 dopo oltre due ore e 40 minuti di gioco. Alla primada quella persa a Napoli contro Musetti nell'ottobre 2022,proverà a conquistare l'ottavo titolo della carriera: l'ultima gioia risale al Queen's di due anni fa. I precedenti con Carballes Baena - ...

Matteo Berrettini vola in finale nell’Atp 250 di Marrakech dopo il successo in semi finale contro Navone (6-7 6-3 6-2). Domani l’ultimo atto contro Carballes Baena. Ecco le sue parole appena finita ... (sportface)

Tennis, Berrettini in finale all’Atp 250 di Marrakech - 'The hammer' è tornato. Dopo un anno e mezzo Matteo Berrettini è di nuovo in una finale nel circuito maggiore. È accaduto al “Grand Prix Hassan II” , torneo ...lapresse

Berrettini vola in finale al torneo di Marrakech - MARRAKECH (MAROCCO) (ITALPRESS) - Dopo un anno e mezzo, Matteo Berrettini tornerà a giocare una finale nel circuito. Nell'ultimo atto del "Grand Prix Hass ...italpress

Tennis: Berrettini vince in rimonta, è in finale a Marrakech - Dopo un anno e mezzo Matteo Berrettini è di nuovo in una finale nel circuito maggiore. E' accaduto al "Grand Prix Hassan II" di Marrakech, in Marocco. Il 27enne romano, n. (ANSA) ...ansa