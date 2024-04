Berrettini sta tornando | batte Navone in 3 set e vola in finale a Marrakech

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di sabato 6 aprile 2024) Dopo un anno e mezzo Matteoè di nuovo in unanel circuito maggiore ; è accaduto al «Grand Prix Hassan II» di, in Marocco. Il 27enne romano, n.135 ATP, in semiha battuto in rimonta per 6-7(4) 6-3 6-2, dopo quasi due ore e tre quarti di lotta, l'argentino Mariano, n.60 ATP e settima testa di serie. Domani il tennista romano inaffronterà lo spagnolo...