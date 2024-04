Berrettini prosegue lo scongelamento | va in finale a Marrakech

(Di sabato 6 aprile 2024) . Il tennista romano, 28 anni il 12 aprile, ha battuto l’argentino Navone in tre set e ha raggiunto ladell’Atp 250 alodel tennista che è stato numero 6 del mondo, finalista a Wimbledon. Ha perso il primo set al tie-break e quando in tanti si aspettavano un calo dell’italiano, è stato Matteo a prendere il sopravvento e la partita in mano. Ha vinto 6-3 6-2 e dopo aver eliminato Sonego ha raggiunto lache giocherà contro lo spagnolo Carballes-Baena numero 64 del mondo. Con questo successotorna nei primi cento del mondo. Da lunedì sarà anche a Montecarlo dove ha avuto una wild-card. Giocherà il primo turno contro Kecmanovic. Prima c’è da giocare la. Al termine della partita,...

