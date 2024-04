Berrettini-Navone oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Atp Marrakech 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 6 aprile 2024) Matteose la vedrà contro Marianonella semifinale dell’ATP 250 di, torneo di scena sui campi in terra rossa della città marocchina. Il campione capitolino, entrato in tabellone grazie al ranking protetto, è reduce dal derby portato a casa in due set ai danni di Lorenzo Sonego. Di fronte a lui c’è il ventitreenne albiceleste, che agli ottavi di finale è stato capace di sconfiggere in rimonta il veterano elvetico Stan Wawrinka. L’argentino, inoltre, classificato tra i primi sessanta giocatori del mondo, a fine febbraio si è messo particolarmente in luce nell’ATP 500 di Rio de Janeiro, dove ha raggiunto una splendida finale. Tra i due tennisti si tratta del primo scontro diretto della carriera, conche partirà favorito secondo le quote dei bookmakers. ...