Berrettini in finale a Marrakech Tra lui e l’ottavo titolo c’è lo spagnolo Baena

(Di sabato 6 aprile 2024)(Marocco), 6 aprile 2024 - Matteoè inall'ATP 250. Il tennista italiano ha piegato in tre set l'argentino, numero 7 del seeding marocchino, Mariano Navone: 6-7 (4-7), 6-3, 6-2 in due ore e 41 minuti. Il tennista torinese dopo un anno e mezzo tornerà a giocare unadove troverà il numero 64 del mondo loCarballesche ha superato il russo Pavel Kotov per 6-4, 6-2., numero 135 Atp e in tabellone con il ranking protetto concesso ai giocatori reduci da un infortunio, andrà a caccia dell'ottavodella carriera. I prededenti tra Carballesvedono in vantaggio l'azzurro per 2-1, l'ultima volta a Napoli nel 2022 ...

