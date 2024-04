Berrettini | Darderi ed Errani | tre azzurri in semifinale per continuare il sogno

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 6 aprile 2024) Continua il momento d’oro di Lucianoche approda inal torneo di Houston. Il tennista italo-argentino si è imposto sullo statunitense Marcos Giron con il punteggio di 6-0, 6-4, con una prestazione sontuosa che non ha lasciato scampo all’avversario pur insidioso sulla carta. Il primo set scivola via rapidissimo, con due break che lo portano subito in vantaggio fino al 5-0 per poi faticare in un game da ben 20 minuti e chiudere al quinto match point. Giron prova a riscattarsi nel secondo set che arriva fino al 5-4 con l’americano che prova a rimanere in partita ma alla fine deve cedere di fronte ad unin stato di grazia che con accelerazioni e una dritto d’attacco difficile da contenere si guadagna ladell’ATP 250 texano. Di fronte a lui la testa di serie numero 3 del torneo, Frances ...