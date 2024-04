Berrettini-Carballes Baena | a che ora la finale dell’ATP di Marrakech | dove vederla in tv e streaming

(Di sabato 6 aprile 2024) Sarà la giornata dellaquella di domani nell’ATP 250 di, in Marocco: Matteo, in tabellone con il ranking protetto, affronterà l’iberico Robertonell’ultimo atto sulla terra battuta outdoor. Si giocherà sul Centrale a partire dalle 16.00 italiane: si tratterà del quarto confronto tra i due, conin vantaggio per 2-1. L’azzurro ha vinto a San Pietroburgo nel 2019 ed a Napoli nel 2022, mentre lo spagnolo ha avuto la meglio a Firenze, sempre nel 2022. La diretta tv delladel torneo ATP di2024 di tennis sarà affidata a Sky Sport Max e Sky Sport 258, mentre la direttasarà fruibile su Sky Go, Now e Tennis TV, infine per quanto riguarda la diretta live testuale, ...

