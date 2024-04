Benzema | «L’Al Ittihad non è il Real Madrid Non posso vincere da solo»

(Di sabato 6 aprile 2024) Ieri il match della Saudi Pro League tra Ale Al Taawon si è concluso con uno scialbo 0-0. La squadra di Karimè quarta in classifica, a -18 dal secondo posto (che significa Champions asiatica) e mancano 7 partite alla fine del campionato. Il campione francese ha rilasciato un’intervista nel post-partita dove ha speso delle parole sul match e sul suo futuro.: «In Arabia non ho gli stessi compagni del. Nonfare tutto da» Perché non vediamo più ildel? «Perché non è lo stesso club, né gli stessi giocatori. Ho bisogno di aiuto in campo, nonda. Spero di concludere bene la stagione». Si è già parlato spesso di ...

Thierry Henry cerca i fuori quota per la sua selezione olimpica, l'ex Real si candida PARIGI (FRANCIA) - "Andare alle Olimpiadi con la Francia? Perchè no, Sarebbe fantastico" . Karim Benzema , ... (ilgiornaleditalia)

AL ITTIHAD - Benzema: "Lasciare l'Arabia Saudita Vedremo cosa succederà" - Karim Benzema, attaccante dell'Al Ittihad, ha rilasciato alcune dichiarazioni mettendo in discussione la sua permanenza in Saudi League: "Vedremo cosa succederà. Non fare gol da dicembre Qui non c’è ...napolimagazine

Saudi League: Ronaldo in panchina, l’Al Nassr la spunta solo al 90’, poker e record dell’Al Hilal - Terzo posto in classifica a 52 punti ma -13 dall’Al Nassr di CR7. Saudi League, continua maledizione rigori per l’Al Ittihad Ormai i calci di rigore non li tira nemmeno più Benzema, dopo gli ...sport.virgilio

Benzema: 'Futuro Vedremo che succederà. Non posso vincere le partite da solo' - L`avventura in Arabia Saudita di Karim Benzema sta assumendo sempre più i contorni del calvario. I gol con l`Al-Ittihad latitano, il feeling con l`allenatore Gallardo.calciomercato