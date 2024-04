Benvenuti nel Sannio | l’Acquedotto Carolino FOTO

(Di sabato 6 aprile 2024) Chi arriva neldalla Terra di Lavoro si imbatte in un’opera mastodontica che lascia senza fiato. Basta passare Vale di Maddaloni ed ecco il bellissimo acquedotto, noto anche come “Ponti della Valle”. Il maestoso acquedotto nacque per alimentare il … Continua L'articolo proviene da Fremondoweb.

Nell’entrare nello studio di Lauren Halsey , situato in un angolo poco frequentato di South Central Los Angeles, si ha la sensazione che lo spazio semi industriale sia stato inglobato dalle creazioni ... (gqitalia)

LIVE - TERNANA-MODENA 0-0, inizia il match del "Liberati" - L'allenatore rossoverde sceglie Boloca per la difesa, Faticanti in regia e Favilli in attacco. Bianco si affida alla fantasia di Tremolada ...ternananews

Huffpost weekend. Benvenuta primavera con musical, serie tv, libri e gite - In vista finalmente di un weekend con un clima mite, abbiamo scelto un po' di destinazioni, letture, serie tv a tema primaverile. Quindi via libera alla spensieratezza, almeno per un weekend. Iniziamo ...huffingtonpost

Il ticket d’ingresso per il Telegraph è una tassa: «Benvenuti a Venezia, sono 5 euro» - Le testate britanniche e americane descrivono la nuova modalità di accesso alla città lagunare: e raccontano lo spopolamento ...messaggeroveneto.gelocal