Belen e il nuovo look che scatena gli haters | lei reagisce a tono

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 6 aprile 2024) Pubblicato il 6 Aprile, 2024Rodriguez mai vista così. E glinon vedevano l’ora dirsi, sempre pronti a cogliere qualsia occasione che, secondo lor, è motivo di scherno, di aggressione volgare, di cattiverie gratuite. Tutta roba che, comunque, non intimorisce la showgirl, bellissima in un post in cui cita Bukowski. Nonostante sia lontana da un po’ di tempo dal piccolo schermo e senza unamore accanto, così come lei stessa ha rivelato,riesce a polarizzare l’attenzione su di sé, nel bene e nel male. Perché gli ammiratori e le ammiratrici sono più numerosi dei leoni da tastiera. Basta dare un’occhiata all’ultimo post pubblicato sui social, quello in cui si mostra con una acconciatura mai esibita. Capelli corti, sfrangiati, grazie a un pixie cut, quelle che ...