Beautiful | Brooke torna con Ridge dopo l’inganno di Thomas?

Leggi tutta la notizia su latuafonte

(Di sabato 6 aprile 2024) Tramite le anticipazioni americane diè possibile scoprire cosa accade nelle prossime puntate tra. Negli episodi attualmente in onda su Canale 5, Steffy è stata messa al corrente da Douglas del piano messo in atto daper separare il padre dalla Logan. La giovane stilista non ha accettato questa situazione e ha prontamente svelato la verità a Taylor, invogliandola a dire tutto a. La madre, però, non ha avuto questo coraggio e alla fine ci ha pensato Steffy a interrompere il matrimonio dei genitori. Ed ecco cheto daanticipazioni:no insieme? La scelta Leggi anche:...