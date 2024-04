Beautiful | anticipazioni dal 7 al 13 aprile 2024 | Ridge chiede scusa a Brooke

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di sabato 6 aprile 2024)Forrester sarà ancora sotto shock dopo aver saputo la verità a proposito del piano di Thomas ai danni di. Lo stilista, come segnalano ledal 7 al 13, sarà furioso nei confronti del figlio e condannerà fermamente il suo gesto, ma sarà anche deluso dal comportamento di Taylor., in particolare, accuserà la donna di avergli nascosto un segreto così importante e il loro rapporto sembrerà essere compromesso. Intanto, Deacon intimerà a Sheila di rimanere chiusa in casa per evitare di farsi arrestare. Il padre di Hope, infatti, avrà paura che la Carter possa mettere anche lui nei guai e, oltre a costringerla a non uscire, la solleciterà a pianificare il suo allontanamento definitivo da Los Angeles. ...