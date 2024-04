Bayley ricorda il compianto Dusty Rhodes | “Non è WrestleMania senza di lui”

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 6 aprile 2024) Nonostante il successo alla Rumble e tutti i favori del pronostico nel match titolato contro Iyo Sky,non dimentica le sue origini e a chi deve in particolare il suo successo. Con un foto pubblicata attraverso il proprio profilo Instagram, la pluricampionessa mondiale ha scelto dire ilribadendo che “Non è”.is making sureis represented duringweekend pic.twitter.com/YhwbyhlGgg— WrestlingWorldCC (@WrestlingWCC) April 5, 2024 Una figura importante non solo per suo figlio Cody, ma per i tanti giovani venuti fuori negli anni in quel della World Wrestling ...