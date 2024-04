Basta un like e scoppia il caso: “A Fedez piace Tini Stoessel” - L'interprete di Violetta (Disney), cantante e attrice argentina, ex di Rodrigo De Paul, avrebbe avuto sul suo profilo il like del rapper, che però lei non ha ricambiato. Tanto è Bastato a scatenare le ...golssip

‘Alexa, bark like a dog’: How tech-savvy UP teen saved toddler from monkey attack - Responding swiftly to the situation, Nikita and her sister rushed to the scene. With the toddler trembling in fear, Nikita took charge and had the presence of mind to command Amazon Alexa to emit the ...businesstoday.in

Mancata stabilizzazione e senza stipendi da dicembre per gli Asu, “Basta propaganda, si passi ai fatti” - I segretari regionali di Fp Cgil, Ugl, Cobas/Codir, Confintesa e Ale Ugl per le politiche del Personale precario e della Funzione Pubblica insorgono e accusano il governo regionale di "fare propaganda ...blogsicilia