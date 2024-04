“Basta lager di Stato” A Milano la manifestazione contro i Cpr | “In questi luoghi vengono lesi diritti fondamentali”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 6 aprile 2024) “diné ané in Albania”. Lo dicono le attiviste e gli attivisti della Rete Mai piùNo ai Cpr che questo pomeriggio sono scesi in piazza aper chiedere la chiusura dei Cpr. Unanazionale alla quale hanno aderito realtà da tutta Italia, dal mondo dell’associazionismo ai sindacati autonomi e confederale. “Il commissariamento del Cpr diè la prova che non è possibile cambiare i Cpr perché neanche sotto la sorveglianza della Procura èpossibile sanare” racconta Teresa Florio, attivista della rete Mai piùche da anni monitora e denuncia le condizioni di degrado all’interno dei Cpr. “Quando una persona entra ...