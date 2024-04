Basket serie c Titans allo sprint Angels in trasferta

(Di sabato 6 aprile 2024) La regular season della C umbro-marchigiana è agli sgoccioli e ipreparano loper provare ad agguantare il secondo post. Con i playoff già in tasca (entrano le prime otto) e tre giornate dal termine, la squadra di Millina battaglia a pari merito con Osimo e Montemarciano, tutte a 38 punti. Stasera San Marino giocherà in casa, ma nell’impianto di Acquaviva e alle 20 (arbitri Virgili di Sant’Elpidio a Mare e Avaltroni di Fano). All’avversario, Foligno, non mancano le motivazioni vista la bagarre attorno agli ultimi posti disponibili per la posteason. GliSantarcangelo, alle prese coi playout nel girone P3 emiliano-romagnolo, sono stasera a Casalecchio di Reno (ore 21, arbitri Demmi e Politi) per la seconda giornata. Il Cvd, che ha riposato all’esordio di questo girone a cinque, è arrivato quinto nella prima fase con ...

