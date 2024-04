Basket Serie B Interregionale L’Use vuole alzare l’asticella Per l’Abc chance da non fallire

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 6 aprile 2024) Archiviata la sosta di Pasqua, vissuta da capolista dei play-in Gold diComputer Gross è pronto ora ad, per provare a rendere più agevoli, almeno sulla carta, i play-off già matematicamente conquistati. E per farlo i biancorossi empolesi dovranno battere stasera (palla a due alle 21 in un Pala Sammontana che si preannuncia gremito) i piemontesi di Casale (12 punti in classifica contro i 16 di De Leone e compagni). "Dovremo interpretare la partita con grande disciplina andando a soffocare il loro attacco – spiega coach Valentino –, non permettendo facili transizioni offensive e limitando nella metà campo la qualità di Formenti e le iniziative di De Ros, capace di mettere in ritmo tutti i giocatori". Nella stessa categoria, ma per quanto riguarda la corsa ...