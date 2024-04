Basket | Serie A2 2023 24 | Trapani sa solo vincere e batte Trieste | Cividale sbanca Milano

(Di sabato 6 aprile 2024) Nei cinque anticipi della 30esima giornata diA2si conferma come prima forza del campionatondo 81-73. La formazione siciliana, trascinata dai 20 punti di Notae, è già sicura del primo posto nel girone Verde, e trova la vittoria numero 27 su 29 partite stagionali. Ainvece non basta la doppia doppia da 19 punti e 10 rimbalzi di Candussi, e gli alabardati rimangono così al quinto posto nel girone Rosso. Una posizione sopra c’è la Tezenis Verona, che però ha perso 71-70 sul campo di Latina nonostante i 25 punti di Ivan Buva. Vittoria tanto sorprendente quanto importante in chiave salvezza per la formazione laziale, che sopravanza momentaneamente Agrigento e Casale Monferrato. RISULTATI E CLASSIFICHE In chiave play-off successo fondamentale della Gesteco ...

incidente stradale per Gianni Petrucci , presidente della Federbasket ed ex numero 1 del Coni: è finito con la macchina in una scarpata mentre viaggiava con la moglie . Ricoverato al San Camillo di ... (corriere)

Almeno un’altra settimana in vetta per la Germani Basket Brescia . Nell’anticipo della ventiseiesima giornata di Serie A LBA di p alla canestro, la squadra di Alessandro Magro ha ragione della Bertram ... (oasport)

Tre gli anticipi del sabato per la ventunesima giornata di Serie A femminile di pallacanestro. Vittoria in volata per la Allianz Geas Sesto San Giovanni , che riesce a contenere il rientro della ... (oasport)

