Basket Serie A | scatta il 26esimo turno | orari e dove vedere le partite

(Di sabato 6 aprile 2024) Bologna, 6 aprile 2024 – Sarà la super sfida tra la capolista Germani Brescia e la Bertram Yachts Tortona, in programma sabato alle ore 20.30 (la gara sarà trasmessa in diretta su DAZN ed Eurosport 2) ad aprire le danze della ventiseiesima giornata del campionato diA ditargato Unipolsai. I biancoblù si presentano all’appuntamento dopo aver ritrovato la via del successo contro Varese e la testa della classifica in solitaria e puntano a mettere al sicuro proprio la vetta, mentre i piemontesi hanno vinto tre delle ultime quattro sfide disputate e sono tornati in piena lotta per conquistare un posto ai playoff. Due punti al di sotto della compagine tortonese c’è l’accoppiata formata dalla Generazione Vincente Napoli e dalla Dinamo Banco di Sardegna Sassari, che procedono a braccetto a quota 24 punti e sono fortemente intenzionate a non ...