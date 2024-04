Basket Serie A | Brescia batte Tortona e rimane un’altra settimana in vetta alla classifica

(Di sabato 6 aprile 2024) Almenoinper la Germani. Nell’anticipo della ventiseiesima giornata diA LBA di pcanestro, la squadra di Alessandro Magro ha ragione della Bertram Derthonacon il punteggio di 72-65. Sfida a lungo a basso punteggio, per i padroni di casa sono CJ Massinburg (11) e Nicola Akele (10 in 19?) a ben figurare in attacco, Derthona invece ha quattro giocatori in doppia cifra, con Colbey Ross capofila a 15 seguito da Chris Dowe, ma sparacchia da tre punti con un 7/31 complessivo.guadagna così due punti importanti che le permetteranno di guadagnare terreno su una tra Reyer Venezia e Virtus Segafredo Bologna, che si sfideranno domani alle 18.15. Il match dà sin dall’inizio ...

incidente stradale per Gianni Petrucci , presidente della Federbasket ed ex numero 1 del Coni: è finito con la macchina in una scarpata mentre viaggiava con la moglie . Ricoverato al San Camillo di ... (corriere)

Incidente stradale per Gianni Petrucci: il presidente della FederBasket sarebbe in gravi condizioni, è in ospedale - Basket - Il presidente della FederBasket ... Al momento sarebbe ricoverato all'ospedale San Camillo per sottoporsi a una Serie di esami. Gianni Petrucci, presidente della FederBasket, è rimasto ...eurosport

