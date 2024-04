Basket In Serie C Il Cm Carrara incrocia la capolista Prato Occorre un’impresa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 6 aprile 2024) Torna in campo dopo la pausa imposta dal calendario, il Cmc che domani (ore 18) fa visita alper la terza giornata di ritorno della seconda fase di qualificazione dellaC regionale. Con sole due partite da giocare e quattro punti a disposizione, i biancocelesti possono solo difendere il sesto posto (con 6 punti) della classifica del girone E da eventuali attacchi della Synergy Valdarno (settima con 4 punti). Per il resto il girone ha poco da dire per i carraresi di coach Michele Bertieri (nella foto) che non possono più sperare di agganciare uno dei primi tre posti (possibilità già abbandonata da tempo) e non possono neppure guadagnare qualche posizione in chiave griglia playout in quanto la quinta in classifica (Altopascio) dista 4 punti e comunque vadano le ultime due giornate, i lucchesi vantano la migliore differenza canestri nei ...