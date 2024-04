Bari | Conte | scandali favoriscono destra

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 6 aprile 2024) 21.55 "Se volesse mantener fede all'impegno preso a marzo 2023 quando fu acclarata segretario del partito democratico al grido di 'libererò il partito democratico da 'capibastone' e 'cacicchi',troverebbe in me il più grande partner". Così il leader M5sreplica alla critica di Elly Schlein sul fatto che i pentastellati non faranno più le primarie con il Pd a. M5s favorisce la? "Ragionamento malato". "Cercare disperatamente un terzo candidato? Ci sono passato, in Basilicata ne abbiamo bruciati 10, abbiamo già dato".