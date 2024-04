Bari | Iachini a rischio esonero | ore di riflessione

Bari IN CRISI, Iachini A RISCHIO: RIFLESSIONI IN CORSO - L'ennesimo ko ha portato il Bari a riflettere sulla posizione del tecnico Iachini. Troppo pochi i due punti nelle ultime sette partite in B, con la ...sportmediaset.mediaset

ULTIM’ORA Bari, presa la decisione su Iachini: i dettagli - Dopo la sconfitta di ieri, come anticipato in esclusiva su Tuttomercato24.com, la società con il presidente e il ds Polito, si sono riunite per decidere sul futuro di Iachini. Al momento, da quanto ra ...tuttomercato24

Pavan:"Ci abbiamo provato fino all'ultimo, bravi a non perdere la testa dopo l'immediato svantaggio" - Iachini era assente per influenza e quindi a fine gara per il Bari parla il vice Simone Pavan:"La squadra ci ha provato fino all'ultimo, dispiace, non meritavamo di perdere, abbiamo mostrato un buono ...sportgrigiorosso