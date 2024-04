Bari | i soldi per le urne e il sistema per violare il segreto del voto | «Metti una X | poi nome e cognome»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 6 aprile 2024) C’era il database con oltre 2 mila nomi corredati da documenti e tessere elettorali. E iper il: fino a 50 euro. Ma anche i posti di lavoro come docente, badante od operatore socio-sanitario. E ancora: i buoni spesa e i pagamenti delle bollette. Non solo bombole del gas nella «macchina infernale» della corruzione elettorale in Puglia. Dopo le dimissioni di Anita Maurodinoia ilmesso in piedi da Alessandro Cataldo detto Sandrino appare in tutta la sua efficienza. La profilazione serviva al movimento Sud al centro, fondato da marito e moglie, per raccogliere consensi e far eleggere i suoi esponenti. Maurodinoia ha preso 6 mila voti alle amministrative dinel 2019. Che sono diventati ventimila alle regionali 2020, in cui però si è presentata con il Partito Democratico. L’inchiesta Il ...