Bari | da Fratoianni a Orlando per ricucire strappo | ma per ora soluzione non c' è**

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 6 aprile 2024) Roma, 6 apr. (Adnkronos) - Nicolae Angelo Bonelli e poi Andreanel Pd. C'è un fronte che pubblicamente si sta muovendo per sollecitare una ricucitura dopo loclamoroso del centrosinistra a Bari. Una mediazione che passerebbe innanzitutto dal passo indietro dei due candidati in campo, Vito Leccese e Michele Laforgia, per convergere su un terzo nome unitario. "Al momento non c'è", risponde Francesco Boccia. Il quadro, dopo lo scontro tra Giuseppe Conte e Elly Schlein che ha reagito con una durezza mai mostrata sin qui nei confronti del leader M5S, sembra molto difficile da ricomporre. Stamattina i 5 Stelle hanno smentito dichiarazioni attribuite a Conte sul sulla scioglimento del comune di Bari: una "narrazione tossica", sottolineano, ribadendo che però il Movimento "non può fare spallucce davanti a ...